Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 25

В Кыргызстане 328 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 328 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  • Бишкек - 122;
  • Чуйская область - 87;
  • Иссык-Кульская область - 48;
  • Баткенская область - 17;
  • Жалал-Абадская область - 13;
  • Ошская область - 12;
  • Таласская область - 12;
  • город Ош - 11;
  • Нарынская область - 6.

Всего за весь период зарегистрированы 75 102 случая заражения.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек. В Бишкеке - 3 летальных исхода, в Чуйской области - 2.

           