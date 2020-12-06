В Кыргызстане 328 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 328 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 122;

Чуйская область - 87;

Иссык-Кульская область - 48;

Баткенская область - 17;

Жалал-Абадская область - 13;

Ошская область - 12;

Таласская область - 12;

город Ош - 11;

Нарынская область - 6.

Всего за весь период зарегистрированы 75 102 случая заражения.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек. В Бишкеке - 3 летальных исхода, в Чуйской области - 2.