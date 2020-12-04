В КР выявили 440 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 74 373

СОVID-19

Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 109 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 162, Ошской — 24, Таласской — 13, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 39, Баткенской — 25.

С марта в республике зарегистрировали 74 тысячи 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.