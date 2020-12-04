Врачи назвали симптомы опасного осложнения COVID-19

СОVID-19

Специалисты Клиники Мэйо в США назвали симптомы опасного осложнения COVID-19, а именно мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на коронавирус. Об этом пишет Medicalxpress.

Как отмечают эксперты, данное заболевание может возникнуть как у детей, так и у взрослых в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы COVID-19 уже проходят. Синдром вызывает воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеком, часто с покраснением и болью.

Мультисистемный воспалительный синдром может сопровождаться лихорадкой, которая длится более суток, рвотой, диарей, болью в животе, кожными высыпаниями, покраснениями глаз, покраснениями или припухлостью губ и языка, чувством сильной усталости, покраснением или отеком конечностей.

Однако, по данным медиков, особо стоит обратить внимание на сильную боль в животе, сердечные симптомы, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, посинение губ и лица, спутанность сознания, трудности с пробуждением, боль в животе с рвотой и диареей, кожную сыпь и припухлость конечностей, обморок и низкое артериальное давление.

При появлении подобной симптоматики следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник: Элгезит