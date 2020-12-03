Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 420 новых случаев, 4 смерти

СОVID-19

Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 179, в Оше – 8, в Чуйской области – 112, в Ошской области – 26, в Таласской области – 13, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 35, в Джалал-Абадской области – 15, в Баткенской области – 28.

Всего за весь период зарегистрировано 73 тыс. 933 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 400 пациентов: Бишкек – 99, в Оше – 55, в Чуйской области – 86, в Ошской области – 21, в Таласской области – 5, в Нарынской области – 12, в Иссык-Кульской области – 35, в Джалал-Абадской области – 50, в Баткенской области – 37.

Всего за весь период выздоровели 65 тыс. 589 человек.

За сутки зарегистрировано 4 летальных случая: город Бишкек – 3, Ошская область – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 281 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 12 человек: город Бишкек – 6, Ош – 1, Чуйская область - 2, Ошская область - 1, Баткенская область – 2, из них 1 медработник из красной зоны.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 3 тыс. 944 медработника, выздоровели - 3634.

На стационарном лечении находятся 2 тыс. 689 пациентов, на амбулаторном – 3570.

Уточняется, что из них 37 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 809 - средней тяжести, 725– тяжелые и 120 - крайне тяжелые.

Кроме того, за сутки в стране проведено 3 тыс. 665 ПЦР-анализов.