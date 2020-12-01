В Кыргызстане 371 новый случай COVID-19, скончались за сутки - 4 человека

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 69
Ош - 3
Чуйская область – 126
Ошская область - 11
Таласская область - 11
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 86
Баткенская область - 26.
За весь период пандемии зафиксировано 73 178 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели - 64 711 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 562 человека:
Бишкек – 114
Ош – 16
Чуйская область – 99
Ошская область – 48
Таласская область – 47
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 50
Джалал-Абадская область – 109
Баткенская область – 68.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Чуйская область – 1
Ошская область – 2
Таласская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за время пандемии - 1275 человек.
На стационарном лечении – 2636 пациентов, из них:
39 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;
1779 (67,4%) - средней тяжести;
694 (26,3%) - тяжелые;
124 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3765 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4190.