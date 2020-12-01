В Кыргызстане 371 новый случай COVID-19, скончались за сутки - 4 человека

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 69

Ош - 3

Чуйская область – 126

Ошская область - 11

Таласская область - 11

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 86

Баткенская область - 26.

За весь период пандемии зафиксировано 73 178 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели - 64 711 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 562 человека:

Бишкек – 114

Ош – 16

Чуйская область – 99

Ошская область – 48

Таласская область – 47

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 50

Джалал-Абадская область – 109

Баткенская область – 68.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Чуйская область – 1

Ошская область – 2

Таласская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за время пандемии - 1275 человек.

На стационарном лечении – 2636 пациентов, из них:

39 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;

1779 (67,4%) - средней тяжести;

694 (26,3%) - тяжелые;

124 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3765 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4190.