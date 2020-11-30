На утро 30 ноября зарегистрировано 380 новых случаев COVID-19

СОVID-19

380 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки, сообщает 30 ноября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

- Бишкек — 137;

- Чуйская область – 79;

- Жалал-Абадская область – 48;

- Иссык-Кульская область – 38;

- Баткенская область — 27;

- Таласская область — 19;

- Ошская область — 18;

- Нарынская область — 10;

- город Ош — 4.

С марта всего зарегистрировано 72 807 случаев заражения коронавирусом.

Проведено ПЦР исследований на выявление коронавируса за последние сутки – 1297.

Источник: zdorovie.akipress.org