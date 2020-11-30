На утро 30 ноября зарегистрировано 380 новых случаев COVID-19

380 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки, сообщает 30 ноября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Из них:
- Бишкек — 137;
- Чуйская область – 79;
- Жалал-Абадская область – 48;
- Иссык-Кульская область – 38;
- Баткенская область — 27;
- Таласская область — 19;
- Ошская область — 18;
- Нарынская область — 10;
- город Ош — 4.
С марта всего зарегистрировано 72 807 случаев заражения коронавирусом.
Проведено ПЦР исследований на выявление коронавируса за последние сутки – 1297.
Источник: zdorovie.akipress.org