Британские ученые считают, что эффективность российской вакцины «Спутник V» согласуется с итогами других разработок

СОVID-19

Британские ученые-вирусологи положительно оценили сообщение о повышении эффективности российской вакцины «Спутник V» до 95% и считают, что это согласуется с итогами разработок других препаратов. Об этом ученые заявили телеканалу CBC.

«Эти результаты согласуются с тем, что мы видим в отношении других вакцин, потому что это действительно большое сообщение для ученых в области медицины о том, что эту болезнь [COVID-19] можно победить с помощью вакцин», — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс согласился с ним, заявив, что не видит причин сомневаться в данных об эффективности российской вакцины, передает РБК.



«Я согласен, что первоначальные результаты вызывали замешательство, но я не думаю, что это из-за того, что они были необоснованными. Они были опубликованы немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — пояснил он.

Как сообщает телеканал, положительные оценки ученых основываются на том, что разработки, положенные в основу «Спутник V», раз за разом подтверждают свою успешность.

«Сейчас у нас есть четыре вакцины, которые оказались эффективны [против COVID-19], что уже намного больше, чем у нас когда-либо было против ВИЧ или малярии». — подчеркнул Эванс.

По его словам, российские разработки воспринимаются более скептически из-за того, что процессы, касающиеся фармакологии, в США и Европе проходят более открыто и прозрачно, чем в России. «Мы не знаем, насколько тщательно ведется наблюдение за испытаниями и насколько аккуратно объявляются результаты», — пояснил он.

О повышении эффективности вакцины от коронавируса ее разработчик, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), объявил во вторник, 24 ноября. «Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21-му дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», — сообщали в центре.

До этого по результатам второго промежуточного анализа данных клинического исследования была заявлена эффективность вакцины на уровне 91,4%.

О регистрации вакцины, созданной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, объявил президент Владимир Путин. После этого западные страны критично отзывались о российском препарате. В частности, руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял, что Вашингтон не намерен принимать результаты испытаний препарата из-за действующих в США «высочайших в мире» стандартов здравоохранения.

В Евросоюзе заявляли, что любая вакцина, которую закупают входящие в него страны, должна полностью соответствовать стандартам его качества и пройти процедуру сертификации на рынке ЕС. Так там отреагировали на сообщение о том, что Венгрия ведет переговоры с Москвой о поставках российской вакцины. В ЕС заявили, что примут административные меры против Венгрии, если она купит вакцину у Москвы без необходимой сертификации.

В ноябре стало известно, что Венгрия решила первой из стран Евросоюза испытать вакцину «Спутник V».

О заинтересованности в российской вакцине также сообщали в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уточняли, что интересуются возможностью включить «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.

Источник: centralasia.media