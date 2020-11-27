В Кыргызстане 377 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 100

Ош - 8

Чуйская область – 127

Ошская область - 26

Таласская область - 15

Нарынская область - 13

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область - 30.

За весь период зафиксировано 71 548 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 62 946 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 402 человека:

Бишкек – 122

Ош – 17

Чуйская область – 75

Ошская область – 44

Таласская область – 11

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 48

Баткенская область – 49.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 4

Нарынская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период - 1256 человек.

На стационарном лечении – 2875 пациентов, из них:

53 человека (1,8%) - удовлетворительное состояние;

1961 (68,2%) - средней тяжести;

746 (25,9%) - тяжелые;

115 (4,0%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3698 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3388.