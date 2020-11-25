В Кыргызстане 378 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 80
Ош - 11
Чуйская область – 111
Ошская область - 45
Таласская область - 11
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 54
Баткенская область - 28.
За весь период зафиксировано 70 744 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 62 048 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 111
Ош – 13
Чуйская область – 68
Ошская область – 53
Таласская область – 32
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 63
Джалал-Абадская область – 56
Баткенская область – 46.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Таласская область – 1
Баткенская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1245.
На стационарном лечении – 2851 пациентов, из них:
60 человек (2,1%) - удовлетворительное состояние;
1870 (65,5%) - средней тяжести;
794 (27,8%) - тяжелые;
127 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3832 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3412.