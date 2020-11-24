Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 481 новый случай, 4 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 481 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Общее количество зарегистрированных случаев превысило 70 тысяч. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 124, в Оше – 16, в Чуйской области – 176, в Ошской области – 22, в Таласской области – 14, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области – 35, в Джалал-Абадской области – 67, в Баткенской области – 21.

Всего за весь период зарегистрировано 70 тыс. 366 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 433 пациента: Бишкек – 80, в Оше – 18, в Чуйской области – 82, в Ошской области – 77, в Таласской области – 30, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 54, в Джалал-Абадской области – 50, в Баткенской области – 34.

Всего за весь период выздоровели 61 тыс. 593 человека.

За сутки зарегистрировано 4 летальных случая: город Бишкек – 2, Таласская область – 1, Чуйская область – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс.241 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 16 человек: город Бишкек – 5, Чуйская область – 2, Ошская область – 1, Джалал-Абадская область – 3, Баткенская область - 2, Иссык-Кульская обалсть – 1, Нарынская область – 1, Таласская область - 1. Трое из них находились в красной зоне.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 3 тыс. 831 медработник, выздоровели - 3552.

На стационарном лечении находятся 2 тыс. 948 пациентов, на амбулаторном – 3829.

Кроме того, за сутки в стране проведено 3 тыс. 84 ПЦР-анализа.