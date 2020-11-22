За сутки от коронавируса умерли 4 человека

За минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, сообщает 21 ноября республиканский штаб.
Летальные исходы зарегистрированы:
- в Бишкек — 2;
- в Таласской области — 2.
Общее количество летальных исходов с весны составило 1231.
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За минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, сообщает 21 ноября республиканский штаб.
Летальные исходы зарегистрированы:
Общее количество летальных исходов с весны составило 1231.