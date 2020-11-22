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СОVID-19
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За сутки от коронавируса умерли 4 человека

СОVID-19

За минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, сообщает 21 ноября республиканский штаб.

Летальные исходы зарегистрированы:

  • в Бишкек — 2;
  • в Таласской области — 2.

Общее количество летальных исходов с весны составило 1231.

           