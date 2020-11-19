В Кыргызстане 422 новых случая COVID-19, за сутки скончались 5 человек

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
- Бишкек - 130
- Ош - 22
- Чуйская область – 93
- Ошская область - 45
- Таласская область - 20
- Нарынская область - 16
- Иссык-Кульская область – 51
- Джалал-Абадская область – 24
- Баткенская область - 21.
За весь период зафиксировано 68 316 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 59 362 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 516 человек:
- Бишкек – 168
- Ош – 10
- Чуйская область – 78
- Ошская область – 49
- Таласская область – 16
- Нарынская область – 8
- Иссык-Кульская область – 45
- Джалал-Абадская область – 50
- Баткенская область – 92.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
- Бишкек – 1
- Таласская область – 1
- Чуйская область – 1
- Джалал-Абадская область – 1
- Ошская область – 1.
Всего за сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период 1217 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3060.
На стационарном лечении – 3144 пациента, из них:
58 человек (1,8%) - удовлетворительное состояние;
2072 (65,9%) - средней тяжести;
885 (28,1%) - тяжелые;
129 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3870 пациентов.
Источник: Элгезит