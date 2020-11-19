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СОVID-19
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В Кыргызстане 422 новых случая COVID-19, за сутки скончались 5 человек

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  • Бишкек - 130
  • Ош - 22
  • Чуйская область – 93
  • Ошская область - 45
  • Таласская область - 20
  • Нарынская область - 16
  • Иссык-Кульская область – 51
  • Джалал-Абадская область – 24
  • Баткенская область - 21.

За весь период зафиксировано 68 316 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 59 362 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 516 человек:

  • Бишкек – 168
  • Ош – 10
  • Чуйская область – 78
  • Ошская область – 49
  • Таласская область – 16
  • Нарынская область – 8
  • Иссык-Кульская область – 45
  • Джалал-Абадская область – 50
  • Баткенская область – 92.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

  • Бишкек – 1
  • Таласская область – 1
  • Чуйская область – 1
  • Джалал-Абадская область – 1
  • Ошская область – 1.

Всего за сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период 1217 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3060.

На стационарном лечении – 3144 пациента, из них:

58 человек (1,8%) - удовлетворительное состояние;

2072 (65,9%) - средней тяжести;

885 (28,1%) - тяжелые;

129 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3870 пациентов.

Источник: Элгезит

           