Супруги умерли в один день от коронавируса

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету l’Eco di Bergamo.
Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.
Как рассказала изданию одна из шести внуков Молино, в конце сентября супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы.
По ее словам, пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики.
Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги — 86%.
В больнице они оказались в разные палатах, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.
В воскресенье, 15 ноября супруги умерли с разницей в час.
Источник: elgezit.kg