COVID-19. Скончались пять человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 113 человек

В Кыргызстане за сутки выявили 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
По его данным, на стационарном лечении находятся 3 тыс. 136 пациентов, из них 52 человека (1,6%) в удовлетворительном состоянии, 2 тыс. 74 (66,1%) – средней тяжести, 897 (28,6%) – тяжелые, 113 (3,6%) – крайне тяжелые.
Новые случаи:
- Бишкек – 110
- Ош – 13
- Чуйская область – 117
- Ошская область – 50
- Таласская область – 8
- Нарынская область – 8
- Иссык-Кульская область – 55
- Джалал-Абадская область – 35
- Баткенская область – 29
По данным за сутки, пять человек скончались. Смерти зарегистрированы: в Бишкеке, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областях.
531 человек выписаны с выздоровлением:
- Бишкек – 146
- Ош – 15
- Чуйская область – 93
- Ошская область – 69
- Таласская область – 17
- Нарынская область – 10
- Иссык-Кульская область – 51
- Джалал-Абадская область – 71
- Баткенская область – 59.
Источник: reporter.kg