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СОVID-19
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COVID-19. Скончались пять человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 113 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, на стационарном лечении находятся 3 тыс. 136 пациентов, из них 52 человека (1,6%) в удовлетворительном состоянии, 2 тыс. 74 (66,1%) – средней тяжести, 897 (28,6%) – тяжелые, 113 (3,6%) – крайне тяжелые.

Новые случаи: 

  • Бишкек – 110
  • Ош – 13
  • Чуйская область – 117
  • Ошская область – 50
  • Таласская область – 8
  • Нарынская область – 8
  • Иссык-Кульская область – 55
  • Джалал-Абадская область – 35
  • Баткенская область – 29

По данным за сутки, пять человек скончались. Смерти зарегистрированы: в Бишкеке, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областях.

531 человек выписаны с выздоровлением:

  •  Бишкек – 146
  • Ош – 15
  • Чуйская область – 93
  • Ошская область – 69
  • Таласская область – 17
  • Нарынская область – 10
  • Иссык-Кульская область – 51
  • Джалал-Абадская область – 71
  •  Баткенская область – 59.

Источник: reporter.kg

           