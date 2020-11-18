COVID-19. Скончались пять человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 113 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, на стационарном лечении находятся 3 тыс. 136 пациентов, из них 52 человека (1,6%) в удовлетворительном состоянии, 2 тыс. 74 (66,1%) – средней тяжести, 897 (28,6%) – тяжелые, 113 (3,6%) – крайне тяжелые.

Новые случаи:

Бишкек – 110

Ош – 13

Чуйская область – 117

Ошская область – 50

Таласская область – 8

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 55

Джалал-Абадская область – 35

Баткенская область – 29

По данным за сутки, пять человек скончались. Смерти зарегистрированы: в Бишкеке, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областях.

531 человек выписаны с выздоровлением:

Бишкек – 146

Ош – 15

Чуйская область – 93

Ошская область – 69

Таласская область – 17

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 71

Баткенская область – 59.

Источник: reporter.kg