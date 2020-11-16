На утро 16 ноября в КР выявили 479 новых случаев COVID, скончались 4 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили 479 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 169,
- Ош — 26,
- Чуйская область – 77,
- Ошская область — 15,
- Таласская область — 23,
- Нарынская область — 1,
- Иссык-Кульская область – 59,
- Джалал-Абадская область – 64,
- Баткенская область — 45.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 983 случая COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 4 человека:
- Бишкек – 2,
- Таласская область – 2.
Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 203 человека.