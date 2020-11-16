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СОVID-19
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На утро 16 ноября в КР выявили 479 новых случаев COVID, скончались 4 человека

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили 479 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 169,
  • Ош — 26,
  • Чуйская область – 77,
  • Ошская область — 15,
  • Таласская область — 23,
  • Нарынская область — 1,
  • Иссык-Кульская область – 59,
  • Джалал-Абадская область – 64,
  • Баткенская область — 45.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 983 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 4 человека:

  • Бишкек – 2,
  • Таласская область – 2.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 203 человека.

 

           