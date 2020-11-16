На утро 16 ноября в КР выявили 479 новых случаев COVID, скончались 4 человека

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили 479 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 169,

Ош — 26,

Чуйская область – 77,

Ошская область — 15,

Таласская область — 23,

Нарынская область — 1,

Иссык-Кульская область – 59,

Джалал-Абадская область – 64,

Баткенская область — 45.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 983 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 4 человека:

Бишкек – 2,

Таласская область – 2.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 203 человека.