В Кыргызстане за сутки выявили 551 новый случай COVID, 3 человека скончались

Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 147,
- Ош — 34,
- Чуйская область – 104,
- Ошская область — 42,
- Таласская область — 25,
- Нарынская область — 6,
- Иссык-Кульская область – 62,
- Джалал-Абадская область – 77,
- Баткенская область — 54.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 504 случая COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 3 человека:
- Бишкек – 2,
- Ошская область – 1.
Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 199 человек.