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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 551 новый случай COVID, 3 человека скончались

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 147,
  • Ош — 34,
  • Чуйская область – 104,
  • Ошская область — 42,
  • Таласская область — 25,
  • Нарынская область — 6,
  • Иссык-Кульская область – 62,
  • Джалал-Абадская область – 77,
  • Баткенская область — 54.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 504 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 3 человека:

  • Бишкек – 2,
  • Ошская область – 1.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 199 человек.

           