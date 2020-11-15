В Кыргызстане за сутки выявили 551 новый случай COVID, 3 человека скончались

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 147,

Ош — 34,

Чуйская область – 104,

Ошская область — 42,

Таласская область — 25,

Нарынская область — 6,

Иссык-Кульская область – 62,

Джалал-Абадская область – 77,

Баткенская область — 54.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 66 тысяч 504 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались 3 человека:

Бишкек – 2,

Ошская область – 1.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 199 человек.