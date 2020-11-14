В Кыргызстане за сутки выявили 499 новых случаев COVID, один человек скончался

Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 108,
- Ош — 46,
- Чуйская область – 83,
- Ошская область — 52,
- Таласская область — 20,
- Нарынская область — 12,
- Иссык-Кульская область – 59,
- Джалал-Абадская область – 70,
- Баткенская область — 49.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 65 тысяч 953 случая COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончался один человек — в Баткенской области.
Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 196 человек.
Источник: Элгезит