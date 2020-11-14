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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 499 новых случаев COVID, один человек скончался

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 108,
  • Ош — 46,
  • Чуйская область – 83,
  • Ошская область — 52,
  • Таласская область — 20,
  • Нарынская область — 12,
  • Иссык-Кульская область – 59,
  • Джалал-Абадская область – 70,
  • Баткенская область — 49.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 65 тысяч 953 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончался один человек — в Баткенской области.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 196 человек.

Источник: Элгезит

           