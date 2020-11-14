В Кыргызстане за сутки выявили 499 новых случаев COVID, один человек скончался

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 108,

Ош — 46,

Чуйская область – 83,

Ошская область — 52,

Таласская область — 20,

Нарынская область — 12,

Иссык-Кульская область – 59,

Джалал-Абадская область – 70,

Баткенская область — 49.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 65 тысяч 953 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончался один человек — в Баткенской области.

Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 1 196 человек.

Источник: Элгезит