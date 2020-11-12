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СОVID-19
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В Кыргызстане 527 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 5 человек

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  • Бишкек - 108
  • Ош - 51
  • Чуйская область – 97
  • Ошская область - 36
  • Таласская область - 15
  • Нарынская область - 7
  • Иссык-Кульская область – 59
  • Джалал-Абадская область – 105
  • Баткенская область - 49.

За весь период зафиксировано 64 887 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 55 824 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 518 человек

  • Бишкек – 95
  • Ош – 20
  • Чуйская область – 38
  • Ошская область – 69
  • Таласская область – 21
  • Нарынская область – 4
  • Иссык-Кульская область – 59
  • Джалал-Абадская область – 108
  • Баткенская область – 104.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

  • Бишкек – 1
  • Чуйская область – 1
  • Баткенская область – 3.

Всего за сутки зарегистрировано 5 смертей, за весь период пандемии - 1193 человека.

На стационарном лечении – 3322 пациента, из них:

54 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2164 (65,1%) - средней тяжести;

954 (28,7%) - тяжелые;

150 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3874 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3963.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 4 случая:

  • Баткенской области – 1
  • г. Бишкек – 2
  • Джалал-Абадской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1 медик, из домашней самоизоляции - 6.

За все время СOVID-19 заразились 3662 медработника, из которых выздоровели 3464.

Источник: vb.kg

           