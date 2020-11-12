В Кыргызстане 527 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 5 человек

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
- Бишкек - 108
- Ош - 51
- Чуйская область – 97
- Ошская область - 36
- Таласская область - 15
- Нарынская область - 7
- Иссык-Кульская область – 59
- Джалал-Абадская область – 105
- Баткенская область - 49.
За весь период зафиксировано 64 887 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 55 824 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 518 человек
- Бишкек – 95
- Ош – 20
- Чуйская область – 38
- Ошская область – 69
- Таласская область – 21
- Нарынская область – 4
- Иссык-Кульская область – 59
- Джалал-Абадская область – 108
- Баткенская область – 104.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
- Бишкек – 1
- Чуйская область – 1
- Баткенская область – 3.
Всего за сутки зарегистрировано 5 смертей, за весь период пандемии - 1193 человека.
На стационарном лечении – 3322 пациента, из них:
54 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2164 (65,1%) - средней тяжести;
954 (28,7%) - тяжелые;
150 (4,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3874 пациента.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3963.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 4 случая:
- Баткенской области – 1
- г. Бишкек – 2
- Джалал-Абадской области – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1 медик, из домашней самоизоляции - 6.
За все время СOVID-19 заразились 3662 медработника, из которых выздоровели 3464.
Источник: vb.kg