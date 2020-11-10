(Фото) Подробная статистика по COVID-19 в Бишкеке

СОVID-19

Главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Бишкек Кубан Кундашев в ходе совещание в муниципалитет предоставил подробную статистику по COVID-19 в столице.

По его данным, всего в столице зарегистрировано 21 тыс. 712 случая COVID-19, из них 10 тыс. 852 лабораторно подтверждённых случая и 10 тыс. 861 внебольничной пневмонии.

Так, из 10 тыс. 852 лабораторно подтверждённых случая COVID-19 212 - завозных и 10 тыс. 640 - местных. Как было отмечено, 2 тыс. 59 граждан проживают по иногородним адресам, 9 тыс. 62 - по городским, 4 тыс. 267 граждан находятся под наблюдением врачей как контактные лица.

Всего в столице за сентябрь зарегистрировано 175 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, среди них дети до 14 лет - 8. За октябрь месяц 2 тыс. 116 случаев, дети до 14 лет - 102 случая. За неполные две недели текущего месяца зарегистрировано 1 тыс. 55 случаев.

По гендерной принадлежности среди 10 тыс. 852 случаев 5 тыс. 848 - женщины и 5 тыс. 4 - мужчины.

Всего в разрезе возрастов:

- Дети до 14 лет - 489 случаев;

- 15 -17 лет- 17 тыс. 117 случаев;

- 18 - 29 лет - 2 тыс. 281 случай;

- 30 - 39 лет - 1 тыс. 799 случаев;

- 40 - 49 лет - 1 тыс. 1707 случаев;

- 50 - 59 лет - 1 тыс. 954 случая;

- Граждане старше 60 лет - 2 тыс. 451 случай.

Среди школьников и студентов, находящихся на дистанционном обучении, зарегистрировано 340 случаев, медицинский персонал - 1 тыс. 86 случаев, сотрудники правоохранительных органов - 280 случаев, прибывшие курсанты - 95 случаев, пенсионеры - 1 тыс. 248 случаев, неорганизованные дети - 210 случаев, учителя дошкольных и школьных учреждений и преподаватели высших учебных заведений - 115 случаев, причин - 1 тыс. 552 случая, безработные - 4 тыс. 200 случаев, госслужащие - 1 тыс. 726 случаев.

Всего в столице среди детей до 5 лет за сентябрь, октябрь и ноябрь месяца зарегистрировано 5 - 43 случая, с 6 до 14 лет - 105 случаев, с 15 до 17 лет - 66 случаев.

Среди школьников, обучающихся в государственных школах, за сентябрь, октябрь и ноябрь зарегистрировано 46 случаев, из них 3 случая выявлены у учеников первых классов, а среди учеников частных школ зарегистрировано 5 случаев.

Всего за ноябрь месяц зарегистрировано - 1 тыс. 55 случаев заражения среди, из них дети до 14 лет - 38 случаев:

- 19 из них обратились самостоятельно;

- 19 являлись контактными,

- 25 детей на момент обследование имели симптомы,

- 13 детей перенесли болезнь бессимптомно,

- 30 проходили лечение амбулаторно,

- 2 ребёнка были госпитализированы.

- Летальных исходов среди детей до 14 лет не зарегистрировано.

Источник: Кабар