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СОVID-19
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За сутки зарегистрированы 3 смерти от COVID-19

СОVID-19

Об этом 10 ноября сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Они выявлены:

- Бишкек – 2;
- Ошская область – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 1185 случаев смерти от коронавируса.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           