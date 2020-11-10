За сутки зарегистрированы 3 смерти от COVID-19

СОVID-19

Об этом 10 ноября сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Они выявлены:

- Бишкек – 2;

- Ошская область – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 1185 случаев смерти от коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org