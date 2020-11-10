За сутки зарегистрированы 3 смерти от COVID-19

Об этом 10 ноября сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Они выявлены:
- Бишкек – 2;
- Ошская область – 1.
Всего за весь период зарегистрировано 1185 случаев смерти от коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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Об этом 10 ноября сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Они выявлены:
- Бишкек – 2;
- Ошская область – 1.
Всего за весь период зарегистрировано 1185 случаев смерти от коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org