Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 556 новых случаев

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 556 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 160, в Оше – 42, в Чуйской области – 95, в Ошской области – 54, в Таласской области – 17, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 40, в Джалал-Абадской области – 91, в Баткенской области – 50.

Всего за весь период зарегистрировано 62 тыс. 304 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 551 пациент: Бишкек – 143, в Оше – 20, в Чуйской области – 75, в Ошской области – 95, в Таласской области – 9, в Нарынской области – 12, в Иссык-Кульской области – 42, в Джалал-Абадской области – 83, в Баткенской области – 72.

Всего за весь период выздоровели 53 тыс. 406 человек.

За сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Все в Ошской области.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 172 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 5 случаев.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 3 тыс. 640 медработников, выздоровели – 3 тыс. 410.

На стационарном лечении находятся 3 тыс. 445 пациентов, на амбулаторном – 3 тыс. 645.

Источник: Кабар