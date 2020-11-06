К началу августа более 2 млн человек в Кыргызстане могли быть заражены коронавирусом, - исследование

СОVID-19

В Кыргызстане завершен первый этап серологического исследования по изучению иммунной прослойки населения. Об этом 5 ноября в эфире «Биринчи радио» сказал руководитель научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, больше 30% населения переболели бессимптомно. У 70% людей, у которых имеются антитела, были симптомы коронавируса. В больницу обратились только 22% населения, у которых есть антитела к коронавирусу.

«И из 22 % человек с антителами, которые обратились за медпомощью, в больницу госпитализированы только 6%. По данным на начало августа, больше 2 млн человек по республике заразились коронавирусом. Это число может увеличиться», - сказал он.

Нурматов также добавил, что в Жалал-Абадской области у 13% населения имеются антитела к коронавирусу, в Нарыне у 62% населения есть антитела. «В Баткенской и Ошской областях также только у 15% населения имеются антитела. В Бишкеке у 50% населения есть антитела», - сказал он.

Источник: zdorovie.akipress.org