Дышать опасно для жизни. Как грязный воздух влияет на рост COVID-19

СОVID-19

Тему начинают активно обсуждать в обществе, чиновники рапортуют, что проблему решают, планы принимают, и краткосрочные, и долгосрочные. Но воз, как говорится, и ныне там.

А вопрос чистоты воздуха далеко не праздный. Так, в Европейской экономической комиссии ООН отметили, что его загрязнение считается самой большой угрозой здоровью из-за окружающей среды в мире, ежегодно приводя к 7 миллионам случаев смерти, вызывает и усугубляет ряд заболеваний — от астмы до рака, болезней легких и сердца.

Рост заражения и смертности

А не так давно группа немецких ученых связала 15 процентов всех смертей, вызванных COVID-19, с долгосрочным загрязнением воздуха. По их мнению,еговоздействие на организм человека приводит к усугублению сопутствующих заболеваний, что в итоге может привести к летальному исходу в результате заражения COVID-19.

«Есть исследования, которые показывают прямую связь между распространением COVID-19 и грязным воздухом и что твердые частицы PM 2.5 и PM 10 являются переносчиком коронавируса. Поэтому, где воздух загрязнен, заражение происходит сильнее, быстрее. Кроме того, в таких районах и заболевание протекает тяжелее, выше смертность», — говорит главный пульмонолог Минздрава Талант Сооронбаев.

К тому же следует отметить, что в Кыргызстане около 200 тысяч человек страдают хроническими респираторными заболеваниями, где основной причиной являются курение и загрязнение воздуха. К сожалению, наша страна занимает первые позиции по смертности от этих заболеваний.

Внутри зданий и на улице

По мнению Таланта Сооронбаева, необходимо говорить о качестве воздуха не только в окружающей среде, но и внутри помещений. «Мы создали современную модель научного кластера и интегрировались в международную научную сеть. В 2016-2018 годах мы совместно с коллегами из США, Голландии, Англии, Дании, Германии и других государств в рамках исследовательской программы FRESH AIR провели очень важное исследование по влиянию загрязненного воздуха внутри жилища на здоровье жителей сельской местности, особенно отдаленных, предгорных и горных регионов. Оно показало, что примерно 80 процентов людей в сельской местности, живущих в частных домах, используют железные старые кустарные печи для отопления дома. Жгут там уголь в основном и кизяк. И когда заходили в дома, то чувствовали запах сажи — самые опасные частицы не полностью сгоревшего топлива. В некоторых домах даже видели задымленность. Датчики, анализирующие содержание мелких частиц PM 2.5 и PM 10, СО, показывали превышение предельно допустимого уровня, в отдельных ситуациях выше тревожного. Потом мы провели анализ и пришли к выводу, что между загрязнением внутри дома и развитием серьезных легочных заболеваний есть прямая связь. Результаты этих исследований были опубликованы в престижных англоязычных журналах», — отметил он.

Девяносто процентов людей, которых мы обследовали по загрязнению воздуха в домах, в зимний период страдают бессонницей, имеют симптомы болезней легких, головные боли и другие признаки серьезной патологии.

Талант Сооронбаев

Он добавляет, что в Кыргызстане в последние годы наблюдается заметный рост болезней, которые ранее считали редкими, — легочных фиброзов. «Это болезнь, от которой практически нет лекарств. И такая тенденция идет по всему миру. Растет заболеваемость раком легких и других органов. И в этом тоже есть связь с загрязнением воздуха. В 2017-м в медицинском журнале Lancet была опубликована статья, в которой приведены страшные данные — из-за загрязнения воздуха внутри дома и в окружающей среде ежегодно умирает 7 миллионов людей в мире. И я точно знаю, что в нашей республике тоже умирает много людей от тяжелых болезней по причине загрязнения воздуха на улице и внутри дома», — заметил главный пульмонолог Минздрава.

Исследовать в комплексе

Бывший министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отмечает, что в Кыргызстане комплексного исследования о влиянии грязного воздуха на здоровье граждан не проводилось.

«Были отдельные: по заболеваниям легких, общественному здравоохранению и так далее. Но такое исследование необходимо провести, чтобы понимать, как на самом деле обстоят дела. Возможно, сегодня пациенты не будут жаловаться, но с годами вред будет огромным», — сказал он.

По мнению экс-министра, для этого необходимо создать межведомственную группу, привлечь в нее независимых и международных экспертов.

Научное исследование должно быть независимым от административного ресурса. А, к сожалению, наши медики политичны, они зависят от этого ресурса.

Талантбек Батыралиев

«Вспомните, когда на Иссык-Куле упал грузовик с цианидом, наши академики говорили, что это абсолютно безвредно, чуть ли не пили эту воду», — добавил он.

Но есть еще два значительных аспекта, влияющих на проведение подобных исследований: политическая воля и деньги. «Наука же у нас, можно сказать, финансируется по остаточному принципу. А исследования, которые касаются интересов государства, населения, должны финансироваться, субсидироваться через бюджет», — подчеркнул Талантбек Батыралиев.

Источник: 24.kg