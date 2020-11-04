За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса, сообщает 4 ноября республиканский штаб.
3 случая зафиксированы в Бишкеке, 1 случай в Баткенской области.
За весь период — 1163 летальных исхода.
Источник: zdorovie.akipress.org
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За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса, сообщает 4 ноября республиканский штаб.
3 случая зафиксированы в Бишкеке, 1 случай в Баткенской области.
За весь период — 1163 летальных исхода.
Источник: zdorovie.akipress.org