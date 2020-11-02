Ученые: Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом

СОVID-19

Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, передает ТАСС.

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже», — сказал Сергей Нетесов. Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.

«Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», — сообщил Нетесов.

Источник: Элгезит