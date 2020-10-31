Еще три человека скончались от COVID в Кыргызстане

Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, случаи летальных исходов зафиксированы в Баткенской области.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 1 тысяча 145 человек.
Источник: Элгезит
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Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, случаи летальных исходов зафиксированы в Баткенской области.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 1 тысяча 145 человек.
Источник: Элгезит