Еще три человека скончались от COVID в Кыргызстане

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, случаи летальных исходов зафиксированы в Баткенской области.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 1 тысяча 145 человек.

Источник: Элгезит