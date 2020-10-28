В мире за неделю выявили рекордное число случаев COVID-19

СОVID-19

За прошлую неделю в мире выявили рекордные 2,8 миллиона случаев заболевания COVID-19.

По данным ВОЗ, за период с 19 по 25 октября в мире зафиксировали 2 млн 884 тыс 604 новых заражения коронавирусом. При этом 39 тысяч 712 пациентов с COVID-19 умерли.

Число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей (12-18 октября), смертность – на 8 процентов.

Согласно ВОЗ, наиболее высокий прирост заражений на прошлой неделе наблюдался в Европе (1 335 914 случаев), в Северной и Южной Америке (884 318).

Источник: Элгезит