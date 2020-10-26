На утро 26 октября выявлены 420 новых случаев COVID-19

СОVID-19

За прошедшие сутки выявлены 420 новых случаев COVID-19, сообщает 26 октября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Они выявлены:

- Жалал-Абадская область — 112;

- Бишкек — 98;

- Ошская область — 51;

- Баткенская область — 49;

- город Ош — 32;

- Иссык-Кульская область — 29;

- Чуйская область — 26;

- Таласская область — 16;

- Нарынская область — 7.

За сутки летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано.

Всего с марта зафиксировано 56 тыс. 170 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане.

Источник: zdorovie.akipress.org