На утро 26 октября выявлены 420 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки выявлены 420 новых случаев COVID-19, сообщает 26 октября республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Они выявлены:
- Жалал-Абадская область — 112;
- Бишкек — 98;
- Ошская область — 51;
- Баткенская область — 49;
- город Ош — 32;
- Иссык-Кульская область — 29;
- Чуйская область — 26;
- Таласская область — 16;
- Нарынская область — 7.
За сутки летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано.
Всего с марта зафиксировано 56 тыс. 170 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане.
Источник: zdorovie.akipress.org