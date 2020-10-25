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СОVID-19
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За сутки в КР выявили 606 новых случаев COVID-19, умерли четыре человека

СОVID-19

В Кыргызстане на 25 октября зарегистрировали 606 новых случаев СOVID-19.

  • Бишкек – 88
  • Ош – 36
  • Чуйская область – 29
  • Ошская область – 97
  • Таласская область – 24
  •  Нарынская область – 2
  • Иссык-Кульская  область – 41
  • Джалал-Абадская область – 184
  • Баткенская область – 105

Всего за весь период по республике выявили 55 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 47 тыс. 616.

За сутки с выздоровлением вписали 279 человек:

  • Бишкек – 53
  • Ош – 24
  • Чуйская область – 25
  • Ошская область – 73
  • Таласская область – 6
  • Иссык-Кульская область – 13
  • Джалал-Абадская область – 55
  • Баткенская область – 30

За сутки скончались четыре человека в Чуйской, Баткенской, Ошской, Нарынской областях.

Источник: reporter.kg

           