За сутки в КР выявили 606 новых случаев COVID-19, умерли четыре человека

В Кыргызстане на 25 октября зарегистрировали 606 новых случаев СOVID-19.
- Бишкек – 88
- Ош – 36
- Чуйская область – 29
- Ошская область – 97
- Таласская область – 24
- Нарынская область – 2
- Иссык-Кульская область – 41
- Джалал-Абадская область – 184
- Баткенская область – 105
Всего за весь период по республике выявили 55 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 47 тыс. 616.
За сутки с выздоровлением вписали 279 человек:
- Бишкек – 53
- Ош – 24
- Чуйская область – 25
- Ошская область – 73
- Таласская область – 6
- Иссык-Кульская область – 13
- Джалал-Абадская область – 55
- Баткенская область – 30
За сутки скончались четыре человека в Чуйской, Баткенской, Ошской, Нарынской областях.
Источник: reporter.kg