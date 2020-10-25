За сутки в КР выявили 606 новых случаев COVID-19, умерли четыре человека

СОVID-19

В Кыргызстане на 25 октября зарегистрировали 606 новых случаев СOVID-19.

Бишкек – 88

Ош – 36

Чуйская область – 29

Ошская область – 97

Таласская область – 24

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 41

Джалал-Абадская область – 184

Баткенская область – 105

Всего за весь период по республике выявили 55 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 47 тыс. 616.

За сутки с выздоровлением вписали 279 человек:

Бишкек – 53

Ош – 24

Чуйская область – 25

Ошская область – 73

Таласская область – 6

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 55

Баткенская область – 30

За сутки скончались четыре человека в Чуйской, Баткенской, Ошской, Нарынской областях.

Источник: reporter.kg