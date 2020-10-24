Дети не являются активными разносчиками коронавируса, их наоборот заражают взрослые, - эпидемиолог

СОVID-19

Предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось, взрослые заражают детей, а не наоборот, заявил агентству РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей

«Взрослые заражают детей, а не наоборот. Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые»,- сказал он.

Специалист пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, отметил Тотолян.

«И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 - дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», - говорит академик.

По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.

Источник: centralasia.media