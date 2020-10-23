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СОVID-19
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COVID-19. За сутки число зараженных увеличилось на 582, умерли четыре человека

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 582 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

  • Бишкек – 63
  • Ош – 59
  • Чуйская область – 81
  • Ошская область – 127
  • Таласская область – 17
  • Нарынская область – 7
  • Иссык-Кульская область – 29
  • Джалал-Абадская область – 86
  • Баткенская область – 113

Всего за весь период число заболевших достигло 54 тыс. 588, из них выздоровели 47 тыс. 50.

За сутки с выздоровлением выписали 324 человека:

  • Бишкек – 25
  • Ош – 49
  • Чуйская область – 25
  • Ошская область – 101
  • Нарынская область – 5
  • Иссык-Кульская область – 10
  • Джалал-Абадская область – 61
  • Баткенская область – 48.

Также за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19: В Баткенской, Джалал-Абадской областях, в городах Бишкек и Ош.

Источник: reporter.kg

           