COVID-19. За сутки число зараженных увеличилось на 582, умерли четыре человека

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 582 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Бишкек – 63

Ош – 59

Чуйская область – 81

Ошская область – 127

Таласская область – 17

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 86

Баткенская область – 113

Всего за весь период число заболевших достигло 54 тыс. 588, из них выздоровели 47 тыс. 50.

За сутки с выздоровлением выписали 324 человека:

Бишкек – 25

Ош – 49

Чуйская область – 25

Ошская область – 101

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 61

Баткенская область – 48.

Также за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19: В Баткенской, Джалал-Абадской областях, в городах Бишкек и Ош.

Источник: reporter.kg