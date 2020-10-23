COVID-19. За сутки число зараженных увеличилось на 582, умерли четыре человека

В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 582 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
- Бишкек – 63
- Ош – 59
- Чуйская область – 81
- Ошская область – 127
- Таласская область – 17
- Нарынская область – 7
- Иссык-Кульская область – 29
- Джалал-Абадская область – 86
- Баткенская область – 113
Всего за весь период число заболевших достигло 54 тыс. 588, из них выздоровели 47 тыс. 50.
За сутки с выздоровлением выписали 324 человека:
- Бишкек – 25
- Ош – 49
- Чуйская область – 25
- Ошская область – 101
- Нарынская область – 5
- Иссык-Кульская область – 10
- Джалал-Абадская область – 61
- Баткенская область – 48.
Также за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19: В Баткенской, Джалал-Абадской областях, в городах Бишкек и Ош.
Источник: reporter.kg