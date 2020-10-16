В КР выявили 431 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 51 020

СОVID-19

Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 70 случаев, Оше — 44, Чуйской области — 34, Ошской — 147, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 65, Баткенской — 52, Таласской — 4.

С марта в республике зарегистрировали 51 тысячу 20 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

Источник: 24.kg