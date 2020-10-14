Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн

СОVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 38 041 143. Скончались 1 084 888 пациентов с COVID-19.

Выздоровели за все время свыше 26 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости