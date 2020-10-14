На утро 14 октября в Кыргызстане выявили 330 новых случаев COVID

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 330 новых случаев коронавируса и пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек — 68,
Ош — 36,
Чуйская область – 12,
Ошская область — 74,
Таласская область — 9,
Иссык-Кульская область – 18,
Джалал-Абадская область – 70,
Баткенская область — 43.
Всего за весь период выявлено 50 тысяч 201 случай COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 172 человека.
Источник: Элгезит