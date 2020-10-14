На утро 14 октября в Кыргызстане выявили 330 новых случаев COVID

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 330 новых случаев коронавируса и пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 68,

Ош — 36,

Чуйская область – 12,

Ошская область — 74,

Таласская область — 9,

Иссык-Кульская область – 18,

Джалал-Абадская область – 70,

Баткенская область — 43.

Всего за весь период выявлено 50 тысяч 201 случай COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 172 человека.

Источник: Элгезит