За сутки в КР коронавирус выявили у 275 человек, в больницах умерли четыре пациента

Об этом сообщили в Республиканском штабе.
Бишкек – 40
Ош – 25
Чуйская область – 28
Ошская область – 49
Таласская область – 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 47
Баткенская область – 74
Всего за весь период в республике выявили 48 тыс. 617 случаев коронавируса с учетом внебольничной пневмонии, из них выздоровели 44 тыс. 97 пациентов.
За сутки с выздоровлением выписали 140 человек:
Бишкек – 13
Ош – 24
Чуйская область – 13
Ошская область – 41
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 21
Баткенская область – 20
За сутки от COVID-19 умерли четыре пациента:
▪️ Ошская область – 1
▪️ Баткенская область – 2
▪️ Джалал-Абадская область – 1
Источник: reporter.kg