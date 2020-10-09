За сутки в КР коронавирус выявили у 275 человек, в больницах умерли четыре пациента

СОVID-19

Об этом сообщили в Республиканском штабе.

Бишкек – 40

Ош – 25

Чуйская область – 28

Ошская область – 49

Таласская область – 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 47

Баткенская область – 74

Всего за весь период в республике выявили 48 тыс. 617 случаев коронавируса с учетом внебольничной пневмонии, из них выздоровели 44 тыс. 97 пациентов.

За сутки с выздоровлением выписали 140 человек:

Бишкек – 13

Ош – 24

Чуйская область – 13

Ошская область – 41

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 21

Баткенская область – 20

За сутки от COVID-19 умерли четыре пациента:

▪️ Ошская область – 1

▪️ Баткенская область – 2

▪️ Джалал-Абадская область – 1

Источник: reporter.kg