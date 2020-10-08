На утро 8 октября выявлено 245 случаев заражения коронавирусом

На утро 8 октября по Кыргызстану зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов в ходе пресс-конференции в Бишкеке.
Из них по регионам:
Бишкек — 77
Ошская область — 62
Жалал-Абадская область — 44
Баткенская область — 19
город Ош — 13
Чуйская область — 17
Таласская область — 3
Иссык-Кульская область — 8
Нарынская область — 2
Всего с марта зарегистрировано 48 тыс. 342 случая заражения коронавирусом.
Источник: zdorovie.akipress.org