На утро 8 октября выявлено 245 случаев заражения коронавирусом

СОVID-19

На утро 8 октября по Кыргызстану зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

Из них по регионам:

Бишкек — 77

Ошская область — 62

Жалал-Абадская область — 44

Баткенская область — 19

город Ош — 13

Чуйская область — 17

Таласская область — 3

Иссык-Кульская область — 8

Нарынская область — 2

Всего с марта зарегистрировано 48 тыс. 342 случая заражения коронавирусом.

Источник: zdorovie.akipress.org