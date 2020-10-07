COVID-19. Число зараженных резко возросло, 298 случаев за сутки

Об этом сообщает Республиканский штаб.
По его данным, зараженные зарегистрированы:
- Бишкек – 57
- Ош – 20
- Чуйская область – 10
- Ошская область – 61
- Таласская область – 8
- Нарынская область – 1
- Иссык-Кульская область – 5
- Джалал-Абадская область – 47
- Баткенская область – 89
Выздоровевших за сутки 154 человека:
- Бишкек – 12
- Ош – 23
- Чуйская область – 5
- Ошская область – 48
- Таласская область – 2
- Иссык-Кульская область – 13
- Джалал-Абадская область – 28
- Баткенская область – 23
Также за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской области – 2, Бишкек – 1.
Источник: reporter.kg