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СОVID-19
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COVID-19. Число зараженных резко возросло, 298 случаев за сутки

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, зараженные зарегистрированы:

  1. Бишкек – 57
  2. Ош – 20
  3. Чуйская область – 10
  4. Ошская область – 61
  5. Таласская область – 8
  6. Нарынская область – 1
  7. Иссык-Кульская область – 5
  8. Джалал-Абадская область – 47
  9. Баткенская область – 89

Выздоровевших за сутки 154 человека:

  1. Бишкек – 12
  2. Ош – 23
  3. Чуйская область – 5
  4. Ошская область – 48
  5. Таласская область – 2
  6. Иссык-Кульская область – 13
  7. Джалал-Абадская область – 28
  8. Баткенская область – 23

Также за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской области – 2, Бишкек – 1.

Источник: reporter.kg

           