COVID-19. Число зараженных резко возросло, 298 случаев за сутки

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, зараженные зарегистрированы:

Бишкек – 57 Ош – 20 Чуйская область – 10 Ошская область – 61 Таласская область – 8 Нарынская область – 1 Иссык-Кульская область – 5 Джалал-Абадская область – 47 Баткенская область – 89

Выздоровевших за сутки 154 человека:

Бишкек – 12 Ош – 23 Чуйская область – 5 Ошская область – 48 Таласская область – 2 Иссык-Кульская область – 13 Джалал-Абадская область – 28 Баткенская область – 23

Также за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской области – 2, Бишкек – 1.

Источник: reporter.kg