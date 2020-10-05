На 5 октября зарегистрировано 207 случаев коронавируса, из них 75 в Баткене

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 207 случаев коронавируса, сообщает 5 октября республиканский штаб.
Распределение по регионам выглядит следующим образом:
- Баткенская область — 75
- Жалал-Абадская область — 46
- Ошская область — 34
- Бишкек — 26
- Иссык-Кульская область — 9
- Чуйская область — 8
- Ош — 4
- Таласская область — 4
- Нарынская область — 1
С начала пандемии с марта зарегистрировано 47 635 случаев коронавируса.
За сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Источник: zdorovie.akipress.org