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СОVID-19
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На 5 октября зарегистрировано 207 случаев коронавируса, из них 75 в Баткене

СОVID-19

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 207 случаев коронавируса, сообщает 5 октября республиканский штаб.

Распределение по регионам выглядит следующим образом:

- Баткенская область — 75

- Жалал-Абадская область — 46

- Ошская область — 34

- Бишкек — 26

- Иссык-Кульская область — 9

- Чуйская область — 8

- Ош — 4

- Таласская область — 4

- Нарынская область — 1

С начала пандемии с марта зарегистрировано 47 635 случаев коронавируса.

За сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Источник: zdorovie.akipress.org

           