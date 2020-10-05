Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом

СОVID-19

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода, пишет РИА Новости.

По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших COVID-19, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.

Источник: Кабар