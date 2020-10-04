На утро 4 октября выявлены 244 случая коронавируса

За сутки зарегистрировано 244 случая коронавируса, сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 4 октября на брифинге.
По его словам, из них 150 лабораторно-подтвержденных случаев и 94 клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи.
- Жалал-Абадская область – 79;
- Ошская область – 62;
- Баткенская область – 33;
- Бишкек – 26;
- Ош – 25;
- Чуйская область – 8;
- Иссык-Кульская область – 6;
- Нарынская область – 3;
- Таласская область – 2.
Всего на сегодня зарегистрировано 47 428 случаев коронавируса, из них 27 096 — клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев и 20 332 — лабораторно подтвержденные случаи.
За сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.
За сутки от коронавируса выздоровели 144 человека.
Источник: zdorovie.akipress.org