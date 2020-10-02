За сутки выявлено 215 новых случаев коронавируса

На утро 2 октября выявлено 215 новых случаев коронавируса, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Из них 153 лабораторно подтвержденных случая, 62 случая — клинико-эпидемиологическая пневмония.
- Баткенская область — 63
- Ошская область — 41
- Жалал-Абадская область — 40
- Чуйская область — 23
- город Ош — 19
- Бишкек — 17
- Иссык-Кульская область — 10
- Таласская область — 1
- Нарынская область — 1
Всего с марта выявлено 47 056 случаев.
За сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Источник: zdorovie.akipress.org