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СОVID-19
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За сутки выявлено 215 новых случаев коронавируса

СОVID-19

На утро 2 октября выявлено 215 новых случаев коронавируса, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Из них 153 лабораторно подтвержденных случая, 62 случая — клинико-эпидемиологическая пневмония.

- Баткенская область — 63

- Ошская область — 41

- Жалал-Абадская область — 40

- Чуйская область — 23

- город Ош — 19

- Бишкек — 17

- Иссык-Кульская область — 10

- Таласская область — 1

- Нарынская область — 1

Всего с марта выявлено 47 056 случаев.

За сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Источник: zdorovie.akipress.org

           