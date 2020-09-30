В Кыргызстане за сутки выявлено 147 новых случаев COVID-19, среди них 12 медиков

СОVID-19

Об этом 30 сентября сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

В Бишкеке зарегистрировано 19 случаев, в Оше – 13, в Чуйской области – 10, в Ошской – 34, в Таласской – 2, в Иссык-Кульской – 11, в Джалал-Абадской – 41, в Баткенской – 17.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 46669.

За минувшие сутки не зарегистрированы случаи летального исхода от коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни ее жертвами в КР стали 1 тысяча 64 человека. 18 августа Минздрав страны пересмотрел статистику по COVID-19, после чего показатель смертности сократился почти на треть.

Среди медиков за сутки выявлено 12 случаев коронавирусной инфекции - по 3 - в Бишкеке и Оше, 6 - в Джалал-Абадской области. Всего за время распространения COVID-19 им заразились 3 255 медицинских работников, из них выздоровели 3008 человек.

За истекшие сутки зарегистрировано 118 выздоровевших пациентов, а за весь период эпидемии – 42 879. В стационарах продолжают получать лечение 819 человек, на амбулаторном лечении находится 1455 граждан.

Источник: Азаттык