На утро 28 сентября выявлены 104 случая коронавируса

СОVID-19

На утро 18 сентября выявлены 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот усенбаев на брифинге в правительстве.

Из них 64 лабораторно подтвержденных, 40 клинико-эпидемиологических.

- Баткенская область – 37;

- Бишкек – 19;

- Ошская область – 18;

- Жалал-Абадская область – 10;

- город Ош – 8;

- Чуйская область – 6;

- Иссык-Кульская область – 3;

- Нарынская область – 2;

- Таласская область – 1.

Всего с начала эпидемии – 46 355, из них 19 726 лаборотоно подтвержденных, 26 629 клинико-эпидемиологических.

За сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org