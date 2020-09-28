На утро 28 сентября выявлены 104 случая коронавируса

На утро 18 сентября выявлены 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот усенбаев на брифинге в правительстве.
Из них 64 лабораторно подтвержденных, 40 клинико-эпидемиологических.
- Баткенская область – 37;
- Бишкек – 19;
- Ошская область – 18;
- Жалал-Абадская область – 10;
- город Ош – 8;
- Чуйская область – 6;
- Иссык-Кульская область – 3;
- Нарынская область – 2;
- Таласская область – 1.
Всего с начала эпидемии – 46 355, из них 19 726 лаборотоно подтвержденных, 26 629 клинико-эпидемиологических.
За сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org