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СОVID-19
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На утро 26 сентября в Казахстане выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего — 107 659

СОVID-19

Об этом 26 сентября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;

- город Нур-Султан - 14;

- Акмолинская область - 5;

- Атырауская область - 5;

- Карагандинская область - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Павлодарская область - 4;

- город Алматы - 3;

- Костанайская область - 3;

- Алматинская область - 2;

- Жамбылская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 659 случаев заражения коронавирусом.

Источник: centralasia.media

           