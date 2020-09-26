На утро 26 сентября в Казахстане выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего — 107 659

Об этом 26 сентября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 17;
- город Нур-Султан - 14;
- Акмолинская область - 5;
- Атырауская область - 5;
- Карагандинская область - 5;
- Северо-Казахстанская область - 5;
- Павлодарская область - 4;
- город Алматы - 3;
- Костанайская область - 3;
- Алматинская область - 2;
- Жамбылская область - 2;
- Западно-Казахстанская область - 2;
- Актюбинская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 659 случаев заражения коронавирусом.
Источник: centralasia.media