В Москве возвращают карантин для пожилых людей

СОVID-19

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С понедельника, 28 сентября им не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Таким людям нужно как можно реже ходить в магазины и аптеки — и носить при этом маску и перчатки. Также рекомендовано временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, написал Собянин.

Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск.

Также Собянин обратился к работодателям, попросив их перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Мэр Москвы напомнил, что коронавирусная инфекция пока не побеждена, пандемия всё ещё продолжается и на неё может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Мэр попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

24 сентября в Москве впервые с июня за сутки выявили более одной тысячи новых случаев COVID-19. Кроме того, за последнюю неделю на 30% выросло число людей, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, отметили в штабе.

Всего в Москве с начала пандемии коронавирус выявили у 280 408 человек, из них 241 656 человек выздоровели, еще 5115 человек умерли. Число активных случаев в Москве составляет 33 637.

Источник: Азаттык