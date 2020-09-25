Зеленский сообщил о второй волне коронавируса на Украине

Количество выявляемых новых случаев заражения в стране в последние дни превышает 3 тыс. человек в сутки.
«Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение.
Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Братиславе.
Источник: centralasia.media