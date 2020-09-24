Пришла вторая волна коронавируса, Турция вновь под угрозой!

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Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахритдин Ходжа.

«Такая ситуация сложилась из-за тоев, мероприятий, беспечности. Пандемия усиливается, с каждым днем все больше случаев. Мы во второй раз достигли пика в первой волне. До сих пор под большой угрозой находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса», — говорит министр.

По словам министра, в данное время больше всего больных зарегистрировано в столице – Анкаре. В столице в два раза больше больных по сравнению с крупнейшим городом – Стамбулом. «Поэтому мы принимаем меры в Анкаре. Пожилым людям запрещается посещать учреждения. Но у нас пока нет на повестке дня таких вопросов, вроде введения комендантского часа», — сказал Ходжа.

Источник: Aryba.kg