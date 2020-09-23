На утро 23 сентября выявлены 88 новых случаев коронавируса

СОVID-19

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлены 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 23 сентября Республиканский штаб.

Разбивка по регионам:

- Баткенская область – 29;

- Ошская область – 24;

- Бишкек – 9;

- Жалал-Абадская область – 8;

- Чуйская область – 8;

- Иссык-Кульская область – 5;

- Таласская область – 3;

- Нарынская область – 1;

- Ош – 1.

Всего за весь период в стране зарегистрировано 45 630 случаев заражения.

За минувшие сутки смерти от коронавируса не зарегистрированы.

Источник: zdorovie.akipress.org