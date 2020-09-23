На утро 23 сентября выявлены 88 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлены 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 23 сентября Республиканский штаб.
Разбивка по регионам:
- Баткенская область – 29;
- Ошская область – 24;
- Бишкек – 9;
- Жалал-Абадская область – 8;
- Чуйская область – 8;
- Иссык-Кульская область – 5;
- Таласская область – 3;
- Нарынская область – 1;
- Ош – 1.
Всего за весь период в стране зарегистрировано 45 630 случаев заражения.
За минувшие сутки смерти от коронавируса не зарегистрированы.
Источник: zdorovie.akipress.org