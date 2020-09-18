За сутки выявлен 91 новый случай коронавируса

За сутки в Кыргызстане выявлен 91 новый случай коронавируса, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 18 сентября на брифинге по коронавирусу.
Из них лаборторно подтверждены – 39, клинико-эпидемиологически – 52.
- Баткенская область – 20 (12 / 8);
- Жалал-Абадская область – 15 (9 / 6);
- Иссык-Кульская область – 15 (6 / 9);
- Ошская область – 15 (3 / 12);
- Чуйская область – 11 (3 / 8);
- Бишкек – 7 (2 / 5);
- город Ош – 3 (1 / 2);
- Таласская область – 3 (1 / 2);
- Нарынская область – 2 (0 / 2).
Всего с марта выявлено 45 244 случая.
Источник: zdorovie.akipress.org