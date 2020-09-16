На утро 16 сентября выявлено 73 новых случая коронавируса. Всего — 45 072

СОVID-19

На утро 16 сентября зарегистрировано 73 новых случая коронавируса, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.

Из них:

- Баткенская область — 18 (13 / 5);

- Ошская область — 14 (0 / 14);

- Бишкек — 11 (4 / 7);

- Жалал-Абадская область— 9 (1 / 8);

- Иссык-Кульская область — 9 (0 / 9);

- Чуйская область — 5 (0 / 5);

- город Ош — 3 (0 / 3);

- Таласская область — 3 (0 / 3);

- Нарынская область — 1 (0 / 1).

Всего за весь период с марта зарегистрировано 45 072 случая.

За сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Источник: zdorovie.akipress.org