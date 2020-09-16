На утро 16 сентября выявлено 73 новых случая коронавируса. Всего — 45 072

На утро 16 сентября зарегистрировано 73 новых случая коронавируса, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.
Из них:
- Баткенская область — 18 (13 / 5);
- Ошская область — 14 (0 / 14);
- Бишкек — 11 (4 / 7);
- Жалал-Абадская область— 9 (1 / 8);
- Иссык-Кульская область — 9 (0 / 9);
- Чуйская область — 5 (0 / 5);
- город Ош — 3 (0 / 3);
- Таласская область — 3 (0 / 3);
- Нарынская область — 1 (0 / 1).
Всего за весь период с марта зарегистрировано 45 072 случая.
За сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.
Источник: zdorovie.akipress.org